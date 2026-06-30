Κατέρρευσε τετραώροφο στα Πετράλωνα- Ισοπεδώθηκε πολυκατοικία

Τον τρόμο έζησαν το μεσημέρι οι κάτοικοι των Πετραλώνων, από την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας που σωριάστηκε στο έδαφος σαν χάρτινος πύργος.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική με τους διασώστε της ΕΜΑΚ να φτάνουν επιτόπου μαζί με ειδικούς σκύλους για την ανεύρεση τυχόν εγκλωβισμένων.

Για αρκετή ώρα υπήρχε σύγχυση, καθώς οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν για τέσσερις αγνοουμένους , κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς οι άνθρωποι εντοπίστηκαν τηλεφωνικά. Τα αίτια τη κατάρρευσης αποδίδονται στις οικοδομικές εργασίες που γίνονται στα διπλανό κτίριο και ήδη έχουν προσαχθεί και κρατούνται στην αστυνομία, πέντε άτομα, μηχανικοί, εργολάβοι και υπεύθυνοι του έργου.