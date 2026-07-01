Παντρεύτηκαν “στα ψέματα”

Ένας εικονικός γάμος διοργανώθηκε και πραγματοποίηθηκε στα ΚΑΠΗ Κορδελίου Ευόσμου και έδωσε χαρά σε όλα τα μέλη. Το δρώμενο πραγματοποίηθηκε κατά τη διάρκεια εκδρομής στην Νάουσα και περιλάμβανε όλο το “γαμήλιο πρωτόκολλο” .Το νυφικό, τον χορό, τις μπομπονιέρες. Η νύφη Ευδοξία Παπαζώη δηλώνει πως απόλαυσε τις γαμήλιες προετοιμασίες καθώς δεν είχε ευχαριστηθεί τόσο πολύ τον δικό της γάμο πριν από 55 χρόνια. Η αντιδήμαρχος Ευόσμου Κορδελιού, Σοφία Τριανταφυλλίδου αναφέρει πως το δρώμενο συμβολίζει την ένωση των ανθρώπων και την ευτυχία για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας .