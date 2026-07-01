Οικογενειακή τραγωδία στο Ωραιόκαστρο – Δύο νεκροί και μία τραυματίας
Δυο νεκροί και μια γυναίκα που νοσηλεύεται με εγκαύματα είναι ο τραγικός απολογισμός από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Η δεύτερη σορός , φέρεται να ανήκει στον 11χρονο γιο της οικογένειας και εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι , το οποίο κάηκε ολοσχερώς.
Μας ενημερώνει ο Χρήστος Στεφανής.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις