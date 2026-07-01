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Οικογενειακή τραγωδία στο Ωραιόκαστρο – Δύο νεκροί και μία τραυματίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/07/2026 14:46

Δυο νεκροί και μια γυναίκα που νοσηλεύεται με εγκαύματα είναι ο τραγικός απολογισμός από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Η δεύτερη σορός , φέρεται να ανήκει στον 11χρονο γιο της οικογένειας και εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι , το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

Μας ενημερώνει ο Χρήστος Στεφανής.

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