LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:00
ALPHA NEWS

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/07/2026 11:34
Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες
INTIME

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι οικοδομικοί κανόνες στο εργοτάξιο που εφάπτεται με την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, διέταξε ο Εισαγγελέας.

Ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σαν χάρτινος πύργος
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σαν χάρτινος πύργος

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, ο εργολάβος, και δύο μηχανικοί που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες μετά την κατάρρευση του κτιρίου επί της οδού Αλκμήνης στα Κάτω Πετράλωνα.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης