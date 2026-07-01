Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες
Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι οικοδομικοί κανόνες στο εργοτάξιο που εφάπτεται με την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, διέταξε ο Εισαγγελέας.
Ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.
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Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, ο εργολάβος, και δύο μηχανικοί που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες μετά την κατάρρευση του κτιρίου επί της οδού Αλκμήνης στα Κάτω Πετράλωνα.
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