Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι οικοδομικοί κανόνες στο εργοτάξιο που εφάπτεται με την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, διέταξε ο Εισαγγελέας.

Ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, ο εργολάβος, και δύο μηχανικοί που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες μετά την κατάρρευση του κτιρίου επί της οδού Αλκμήνης στα Κάτω Πετράλωνα.