Θεσσαλονίκη: Δραστηριοποιούνταν σε οπαδική βία και διακίνηση ναρκωτικών

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποία αποτελούνταν από οπαδούς ομάδας, που δραστηριοποιούνταν σε έκνομες ενέργειες, κατά οπαδών άλλων ομάδων, σε φθορές ξένης περιουσίας, σε πρόκληση σωματικών βλαβών, αλλά και κατοχή- διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, εντός αθλητικών εγκαταστάσεων, στην Θεσσαλονίκη.

Έτσι, για την εξάρθρωση της οργάνωσης, η ΕΛ.ΑΣ., προχώρησε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, σε συντονισμένη επιχείρηση, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και της Χαλκιδικής, όπου συνελήφθησαν συνολικά είκοσι άτομα, εκ των οποίων τα 15 είναι μέλη της οργάνωσης, τέσσερα άτομα τα οποία κατηγορούνται ότι συνέδραμαν ή επωφελήθηκαν από την παράνομη δράση της ή συμμετείχαν σε άλλες παράνομες ενέργειες, και μια μητέρα ανήλικου- μέλους εγκληματικής οργάνωσης, για παραμέληση της εποπτείας του.

Ωστόσο, ένας έγκλειστος σε φυλακές, κατηγορείται ως βασικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αναζητούνται τρία ακόμη βασικά μέλη, ανάμεσά τους και το αρχηγικό.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνει συνολικά 51 άτομα, τα οποία κατά περίπτωση, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, υπόθαλψη εγκληματία και παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί:

Επίθεση σε βάρος οπαδού αντίπαλης ομάδας στις 16 Φεβρουαρίου 2026 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία ομάδα ατόμων με δίκυκλα και αυτοκίνητο, αφού νωρίτερα εντόπισαν δίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν -2-άτομα, το ακολούθησαν και επιχείρησαν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες στους αναβάτες του

Επίθεση με χρήση βίας και χρήση σφυριών στις 6 Μαρτίου 2026 σε βάρος οπαδού αντίπαλης ομάδας και αφαίρεση της δίκυκλης μοτοσυκλέτας του, στην οποία προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές.

Περιστατικό υπόθαλψης εγκληματία που σχετίζεται με την τέλεση ανθρωποκτονίας οπαδού αντίπαλης ομάδας το οποίο έλαβε χώρα στις 12 Μαρτίου 2026.

Οργανωμένη επίθεση σε βάρος οπαδών της ίδιας ομάδας στην περιοχή της Καλαμαριάς, με αφορμή εσωτερικές αντιπαραθέσεις για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του συνδέσμου φιλάθλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ, συνεχίζεται η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.