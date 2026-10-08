Καταδίωξη στο κέντρο – Άφησε το ΙΧ και το έβαλε στα πόδια

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί έκαναν σήμα στάσης σε οδηγό αυτοκινήτου, όμως εκείνος δεν σταμάτησε και ανέπτυξε ταχύτητα.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε στην οδό Αγίου Δημητρίου. Στη συμβολή με την Αρκαδιουπόλεως, το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Αμέσως μετά, ο οδηγός εγκατέλειψε το ΙΧ και τράπηκε σε φυγή πεζός. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τα ίχνη του.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν επτά αλλοδαποί. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο του ενδεχομένου παράνομης μεταφοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδρομή του οχήματος φέρεται να είχε ξεκινήσει από τις Σέρρες.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές από την πρόσκρουση.

Η έρευνα των αρχών για την ταυτότητα του οδηγού και τις συνθήκες της μεταφοράς, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.