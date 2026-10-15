Καταδίκη 39χρονου για δημοσιοποίηση ερωτικού υλικού με την πρώην συντρόφου του

Σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ένας 39χρονος στη Θεσσαλονίκη. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση δημοσιοποίησης ερωτικού υλικού με την πρώην σύντροφό του, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για το κακούργημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πρόκληση βλάβης σε τρίτον, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η καταγγέλλουσα περιέγραψε την οδύνη που υπέστη από τη διαρροή των φωτογραφιών και των βίντεο. Όπως υποστήριξε, η δημοσιοποίηση του ευαίσθητου αυτού υλικού είχε δραματικές επιπτώσεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

Από την πλευρά του, ο 39χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και την πρόθεση να βλάψει την πρώην σύντροφό του. Ο ίδιος απέδωσε τη διαρροή του υλικού σε ένα τρίτο πρόσωπο. Η υπόθεση του συγκεκριμένου ατόμου διαχωρίστηκε από τη δικαστική έδρα και αναμένεται να εκδικαστεί σε ξεχωριστή δίκη.