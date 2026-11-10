Πύργος: 470 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών από συμμορία

Συμμορία που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά, ακόμη και σε ανήλικους μαθητές μέσα σε σχολεία, εξαρθρώθηκε στον Πύργο από την Αστυνομία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 11 μέλη. Από την έρευνα προέκυψαν τουλάχιστον 470 περιπτώσεις διακίνησης σε περισσότερους από 70 χρήστες, με το παράνομο κέρδος να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση της ομάδας ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου του 2025 και συνεχίστηκε έως τις αρχές Απριλίου του 2026. Τα μέλη της είχαν οργανωθεί σε υποομάδες, με διακριτούς ρόλους, και διακινούσαν κυρίως κάνναβη και κοκαΐνη στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου.

Ναρκωτικά ακόμη και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο τρόπος δράσης της συμμορίας. Τα μέλη της κινούνταν σε πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και προαύλια σχολείων.

Η πολύμηνη έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου. Μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τον Ανακριτή Ηλείας, συνελήφθησαν δύο μέλη της ομάδας. Σε βάρος συνολικά 13 ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, καθώς και για προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση ναρκωτικών.

Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες

Κατά την προανάκριση και τις έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

188,7 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης

188,7 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης 80,1 γραμμάρια κοκαΐνης

13,7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (πάστα)

Ένας αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός και μία κροτίδα

Δύο μαχαίρια και ένα αεροβόλο όπλο

360 ευρώ

Κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM

Παράλληλα, τέσσερα μέλη της συμμορίας είχαν συλληφθεί και το προηγούμενο διάστημα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για επιμέρους υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών, αλλά και για κατοχή εκρηκτικών και όπλων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας.