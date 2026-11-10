Ομόνοια: Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο εμπορίας μετάλλων

Έκλεβαν καλώδια και κέρδιζαν «εύκολο» χρήμα. Στην περιοχή της Ομόνοιας συνελλήφθησαν δύο άντρες για τη παράνομη χρήση χώρου επεξεργασίας και εμπορίας χαλκού, στον οποίο κατέληγαν μεταλλικά αντικείμενα, που προέρχονταν κυρίως από κλοπές. Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας, κατασχέθηκαν καλώδια και ο ειδικός εξοπλισμός επεξεργασίας τους.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 34χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος συνελλήφθη επαυτοφώρώ την ώρα που χρησιμοποιούσε ειδικά εργαλεία για να αφαιρέσει την εξωτερική μόνωση από καλώδια, με σκοπό την ανάκτηση του χαλκού. Από την άλλη, ο 33χρονος συνεργός του βρέθηκε να κρατά μια βαλίτσα που περιείχε ποσότητα χαλκού και καλωδίων.

Οι δύο φερόμενοι δράστες έκλεβαν μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονταν και πωλούσαν με στόχο παράνομο οικονομικό όφελος.

Οι κατηγορούμενοι δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων, ενώ οι εργασίες πραγματοποιούνταν χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Στο παράνομο εργαστήριο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων, ποσότητα καθαρού χαλκού, πλήθος καλωδίων χαλκού και μικροποσότητα κάνναβης.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων συντάχθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.