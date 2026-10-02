Κάρπαθος: Κατολισθήσεις έκλεισαν τον δρόμο Σπόα – Όλυμπος

Οι ζημιές που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις χθες έχουν ήδη αρχίσει να ξεπροβάλουν.

Συγκεκριμένα στην Κάρπαθο κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός Σπόα – Όλυμπος, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις βράχων και κατέστησε αδύνατη τη διέλευση οχημάτων προς και από την Όλυμπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχείου Καρπάθου και της Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Οι καταπτώσεις σημειώθηκαν στο οδικό τμήμα που συνδέει τα Σπόα με την Όλυμπο, με τις αρχές να διακόπτουν την κυκλοφορία για λόγους ασφάλειας. Η εξέλιξη αφορά οδηγούς και κατοίκους που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διαδρομή για μετακινήσεις προς τον οικισμό.

Εργασίες απομάκρυνσης βράχων στον δρόμο Σπόα – Όλυμπος

Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται στο σημείο και εκτελεί συνεχείς εργασίες για την απομάκρυνση των βράχων από το οδόστρωμα και την άρση των καταπτώσεων.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να καταστεί ξανά ασφαλής η επαρχιακή οδός και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία προς την Όλυμπο Καρπάθου. Δεν έχει ανακοινωθεί χρόνος επαναλειτουργίας του δρόμου.

Συστάσεις του Επαρχείου Καρπάθου προς τους οδηγούς

Το Επαρχείο Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου καλεί τους οδηγούς να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στο οδικό δίκτυο.

Η σύσταση συνδέεται με την πρόβλεψη για συνέχιση των έντονων βροχοπτώσεων τις επόμενες ημέρες, συνθήκες που ενδέχεται να επιβαρύνουν τα προβλήματα στις μετακινήσεις και να προκαλέσουν νέες καταπτώσεις.