Ιός του Δυτικού Νείλου: 27 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι

Συνολικά 27 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι καταγράφηκαν από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ. Παράλληλα, αρκετοί ακόμη δήμοι χαρακτηρίστηκαν «υψηλού κινδύνου» για τη μετάδοση του ιού.

Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 423 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 271 εμφάνισαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Τα υπόλοιπα 152 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

41 θάνατοι μέσα στο 2026

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων από λοίμωξη με τον ιό του Δυτικού Νείλου ανέρχεται πλέον σε 41 για το 2026.

Οι ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους ήταν άνω των 60 ετών.

Οι περιοχές που χαρακτηρίστηκαν «υψηλού κινδύνου»

Η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», μετά την αξιολόγηση επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, χαρακτήρισε επιπλέον ως «υψηλού κινδύνου» τους εξής δήμους: