ΕΜΥ: Νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Μεγάλες οι ζημιές στην Κρήτη

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο για την επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προειδοποιώντας για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Παράλληλα, στο Αιγαίο αναμένονται βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως 9 μποφόρ, έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει σοβαρές επιπτώσεις στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου ο Χώνος, πλημμύρισε μετά τις έντονες βροχοπτώσεις. Μεγάλοι όγκοι νερού, λάσπης και φερτών υλικών διοχετεύονται από το σημείο προς το φράγμα Αποσελέμη, ενώ ζημιές καταγράφονται σε αγροτικές καλλιέργειες του κάμπου.

Οι κάτοικοι στην Κρήτη προσπαθούν να καθαρίσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους που ΄΄βούλιαξαν΄΄ στις λάσπες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για Κρήτη και Δωδεκάνησα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στο νότιο Αιγαίο από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026.

Στην Κρήτη τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από αργά το απόγευμα της Παρασκευής, με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της έντασης των φαινομένων.

Στα Δωδεκάνησα οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής. Η ΕΜΥ γνωστοποίησε ότι το έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Εκτός από τις καταιγίδες, η ΕΜΥ προειδοποιεί για τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο. Η έντασή τους θα φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Η κατάσταση επηρεάζει και τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς αναφέρεται ότι τα πλοία από τον Πειραιά παραμένουν δεμένα έως τις 20:00, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών στο Αιγαίο.

Ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις καλλιέργειες του Οροπεδίου Λασιθίου. Εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει και καλυφθεί από νερό και λάσπη, με τους παραγωγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές ζημιές.

Η πλήρης αποτύπωση των καταστροφών αναμένεται να γίνει όταν υποχωρήσουν τα νερά. Μέχρι τότε, η νέα επιδείνωση του καιρού που προβλέπει η ΕΜΥ για την Κρήτη διατηρεί την ανησυχία για την εξέλιξη των φαινομένων και την επιβάρυνση των ήδη πληγεισών περιοχών.