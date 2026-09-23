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Αστυνομική επιχείρηση στον Δήμο Χαλκηδόνος

70 άτομα και 59 οχήματα ελέγχθηκαν
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/09/2026 11:39
Αστυνομική επιχείρηση στον Δήμο Χαλκηδόνος
INTIME

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, σε οικισμό του Δήμου Χαλκηδόνος στη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί έλεγξαν συνολικά 70 άτομα και 59 οχήματα.

Η επιχείρηση έγινε από πρωινές έως μεσημβρινές ώρες, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

Οι έλεγχοι σε άτομα και οχήματα 

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί από άλλες υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν 18 παραβάσεις ΚΟΚ, για τις οποίες βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.

14 οχήματα ακινητοποιήθηκαν 

Παράλληλα, 14 οχήματα ακινητοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στον Δήμο Χαλκηδόνος.

Η δράση εντάσσεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

 Όπως αναφέρεται, παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.

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