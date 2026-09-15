Γ. Μαζωνάκης :Η ώρα του ανακριτή για τους δύο γιατρούς

Οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τόσο οι ενέργειές τους όσο και οι χρόνοι που καταγράφονται ηλεκτρονικά από το μηχάνημα, από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και πληροφορίες από αστυνομικές πηγές το μηχάνημα ενεργοποιήθηκε στις 14:14, χωρίς όμως εκείνη τη στιγμή να έχει αρχίσει η ανταλλαγή αίματος με τον ασθενή.

Εννέα λεπτά μετά ακούγεται αποτυπώνεται το πρώτο alarm . Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στην διαθεσή τους οι ειδικοί αυτό μπορεί να προέκυψε από κάποιο τσάκισμα η πρόβλημα στην σωλήνωση χωρίς να αποκλείουν βέβαια το ενδεχόμενο να υπήρξε αλλαγή στην πίεση του ασθενούς

Η έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή η ανταλλαγή αίματος, καταγράφεται στις 14:37. Από εκεί και πέρα αρχίζει το πλέον κρίσιμο τμήμα του χρονικού.

Στις 15:22 το μηχάνημα σταματά πλέον να πραγματοποιεί την ανταλλαγή αίματος.