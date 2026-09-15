Η περιπέτεια ενός Θαλασσοκόρακα

Στις 15 Αυγούστου, έφτασε από το νησί της Τήνου στον Σταθμό του Naxos island wildlife protection μας ένας Θαλάσσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis) με κάταγμα στο πόδι. Οι άνθρωποι του Σταθμού έφτιαξαν έναν νάρθηκα προσαρμοσμένο για το πόδι του πτηνού και ανέλαβαν την φροντίδα του μέχρι να αναρρώσει.

Naxos island wildlife protection

Ο νεαρός Θαλάσσοκόρακας ονομάστηκε Φώφη και μετά από ένα μήνα θεραπείας και πολλά ψάρια, ήρθε η στιγμή να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον.

΄΄Επιλέξαμε μια βραχονησίδα, ένα βασίλειο Θαλάσσοκοράκων για την επιστροφή της, όπου πλέον θα πρέπει να βρει μόνη της την τροφή της, καθώς τα δωρεάν γεύματα τελείωσαν .Η Φώφη αφου μας έριξε μια ματιά βούτηξε στην θάλασσα την απόλαυσε, με μερικές βουτιες και βγήκε στην βραχονησίδα να προσαρμοστεί στο νέο της σπίτι΄΄ λένε οι άνθρωποι του Naxos island wildlife protection