Μάστιγα οι κλοπές αλυσίδων απο τον λαιμό.

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ συνελήφθη 17χρονος Αιγυπτιακής καταγωγής, που αποπειράθηκε να ληστέψει 42χρονη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος προσέγγισε την 42χρονη, η οποία περπατούσε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και, με τη χρήση βίας, αποπειράθηκε να της αφαιρέσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Η 42χρονη κάλεσε την Άμεση Δράση και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από αναζητήσεις στην περιοχή, εντόπισαν τον 17χρονο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

Μαζί του ήταν άλλος ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε λεπίδα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για τον μεν πρώτο για απόπειρα ληστείας και για τον δεύτερο για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.