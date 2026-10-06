Καλλιθέα: Συναγερμός για επικίνδυνο οξύ

Συναγερμός έχει σημάνει Πυροσβεστική, για επικίνδυνο οξύ που εντοπίστηκε σε δύο διαμερίσματα στην Καλλιθέα στις οδούς Λασκαρίδου και Ιατρίδου. Τα δύο διαμερίσματα είναι σε δύο διαφορετικές πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο φυαλίδια που περιέχουν, πικρικό οξύ, κρυσταλλοποιημένο. Το συγκεκριμένο οξύ χαρακτηρίζεται επικίνδυνο ενώ, κατά την μεταφορά του μπορεί να προκαλέσει ισχυρή έκρηξη.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο, γύρω από τις δύο πολυκατοικίες, οι οποίες επίσης εκκενώνονται προληπτικά.