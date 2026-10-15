Κάλαμος: Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης
Τρεις άνδρες, ηλικίας 43, 48 και 61 ετών, συνελήφθησαν έπειτα από επιχείρηση της ασφάλειας Ωρωπού στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση καλλιέργειας κάνναβης και διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης με την συνδρομή της ΟΠΚΕ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο κατοικίες, στις οποίες εντοπίστηκε εγκατάσταση καλλιέργειας κάνναβης.
Ο χώρος διέθετε εξοπλισμό αποτελούμενο από συστήματα φωτισμού, εξαερισμού, σφράγισης, ατμοποίησης, αποξήρανσης και θέρμανσης.
Κατά την διάρκεια των ερευνών στις οικίες εντοπίστηκε επίσης χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και τρεις ξιφολόγχες.
Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 31 δενδρύλλια και κλώνοι κάνναβης
- 2 κιλά και 329 γραμμάρια κάνναβης
- Τέσσερις τρίφτες και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
- Μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου
- Τρεις ξιφολόγχες
- 18 φυσίγγια και οκτώ κάλυκες
- Δύο ανιχνευτές μετάλλων
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, καθώς και περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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