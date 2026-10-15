Κάλαμος: Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης

Τρεις άνδρες, ηλικίας 43, 48 και 61 ετών, συνελήφθησαν έπειτα από επιχείρηση της ασφάλειας Ωρωπού στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση καλλιέργειας κάνναβης και διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης με την συνδρομή της ΟΠΚΕ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο κατοικίες, στις οποίες εντοπίστηκε εγκατάσταση καλλιέργειας κάνναβης.

Ο χώρος διέθετε εξοπλισμό αποτελούμενο από συστήματα φωτισμού, εξαερισμού, σφράγισης, ατμοποίησης, αποξήρανσης και θέρμανσης.

Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Κατά την διάρκεια των ερευνών στις οικίες εντοπίστηκε επίσης χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και τρεις ξιφολόγχες.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

31 δενδρύλλια και κλώνοι κάνναβης

2 κιλά και 329 γραμμάρια κάνναβης

Τέσσερις τρίφτες και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου

Τρεις ξιφολόγχες

18 φυσίγγια και οκτώ κάλυκες

Δύο ανιχνευτές μετάλλων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, καθώς και περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.