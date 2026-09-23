Καλαμάτα: Πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης

Αναταραχή προκάλεσε ο ήχος δύο πυροβολισμών στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σήμερα το πρωί στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, προς την οδό Ξενοφώντος στο κέντρο της Καλαμάτας ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί, προκαλώντας τον φόβο των κατοίκων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ενώ διεξάγονται έρευνες για να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού, αλλά και η ταυτότητα του ατόμου.

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση, αφού οι αστυνομικοί συνέλαβαν 38χρονο, οποίος φέρεται να ευθύνεται για τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άνδρα αναγνώρισε 25χρονη, η οποία βρισκόταν στο σημείο. Η γυναίκα, φαίνεται να εργάζεται σε περίπτερο της περιοχής και να πήγαινε να το ανοίξει όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο 38χρονος κρατείται από την Αστυνομία και αναμένεται να εξεταστεί και να καταθέσει.

Η αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν το περιστατικό. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες φαίνεται ότι δεν πρόκεται για κλοπή ή ληστεία.