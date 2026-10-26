Κακοκαιρία στην Αθήνα: 24 αντλήσεις από την Πυροσβεστική

Σε 24 αντλήσεις υδάτων στην Αθήνα προχώρησε η Πυροσβεστική σήμερα, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Τα περιστατικά καταγράφηκαν εν μέσω της επιδείνωσης του καιρού, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για νέα ένταση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα περιστατικά συσσώρευσης νερού.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε δρόμους όπου συγκεντρώνονται νερά, και να αποφεύγουν τη διέλευση από σημεία με πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις, η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, με την προσοχή να παραμένει στραμμένη στην εξέλιξη των καιρικών φαινομένων στην Αττική.