Πάτρα: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα.

Δύο άτομα με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλαν στον χώρο με πιστόλι και μαχαίρι, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο και πήραν από το ταμείο περισσότερα από 2.000 ευρώ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης, με στόχο να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο δράστες.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ βασικό ζητούμενο είναι η ταυτοποίηση των ατόμων που εισέβαλαν στο κατάστημα και αφαίρεσαν τα χρήματα από το ταμείο.