(Βίντεο) – Pizza Fan: Μισθοί στον αέρα, 2.500 εργαζόμενοι σε αναμονή

Χωρίς σαφείς απαντήσεις για τα δεδουλευμένα του Οκτωβρίου και το εργασιακό τους μέλλον παραμένουν περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan, μετά την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων της αλυσίδας.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους, συζήτησαν με τον νομικό σύμβουλο της επιχείρησης. Στο τραπέζι τέθηκαν οι μισθοί, η ασφαλιστική κάλυψη και η τύχη των θέσεων εργασίας.

Σενάρια για νέο επενδυτή

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού, Γιώργος Στεφανάκης, μετέφερε την εικόνα που προέκυψε από τη συνάντηση.

Όπως ανέφερε, το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχήμα δεν πρόκειται να επαναλειτουργήσει. Παράλληλα, έγινε αναφορά σε συζητήσεις για την ανάληψη της εταιρείας από νέο επενδυτή.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένη εξέλιξη που να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Η προοπτική αυτή παραμένει αβέβαιη, ενώ οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις.

Το πρώτο ζητούμενο είναι ο μισθός

Άμεση προτεραιότητα για το προσωπικό αποτελεί η καταβολή των δεδουλευμένων του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον κ. Στεφανάκη, δεν υπήρξε σαφής ενημέρωση για το πότε θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Απάντηση δεν είχε ούτε ο εκπρόσωπος της εταιρείας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Παράλληλα, ζητείται να διευκρινιστεί αν οι λογαριασμοί μισθοδοσίας παραμένουν ενεργοί, ώστε να καταβληθούν οι αποδοχές. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Για τον λόγο αυτό, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων απευθύνθηκαν στην εταιρεία και στο υπουργείο Εργασίας, ζητώντας τριμερή συνάντηση την Πέμπτη, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Νέο κάλεσμα την Πέμπτη

Ο Γιώργος Στεφανάκης ανακοίνωσε νέα έκτακτη σύσκεψη για όλους τους εργαζόμενους της Pizza Fan, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 14:00, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στην οδό Γερανίου 28.

Στόχος είναι να υπάρξει ενημέρωση για τις επόμενες κινήσεις και να τεθούν εκ νέου τα αιτήματα του προσωπικού.

Μέχρι τότε, οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι παραμένουν σε αναμονή, χωρίς ξεκάθαρη εικόνα για το πότε θα λάβουν τα χρήματά τους και τι θα απογίνουν οι θέσεις εργασίας τους.