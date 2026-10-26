Βόλος: 18χρονος σοβαρά τραυματισμένος από έκρηξη βεγγαλικού

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού στον Βόλο, όταν βεγγαλικό εξερράγη στα χέρια του, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί ένα δάχτυλό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πορείας οπαδών προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο, ενόψει της αναμέτρησης με τον ΝΠΣ Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οπαδοί κινούνταν στην οδό Αναπαύσεως, όταν άναψαν βεγγαλικά. Ένα από αυτά εξερράγη στο χέρι του νεαρού, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Μετά τον τραυματισμό του, ο 18χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.