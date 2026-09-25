Ανατολική Αττική: Εκατοντάδες μαθητές χωρίς σχολικά λεωφορεία

Χωρίς μέσο μεταφοράς χιλιάδες μαθητές στην Ανατολική αττική και τον δήμο Μαραθώνα.

Όπως καταγγέλους οι γονείς στην Super Κατερίνα το πρόβλημα είναι μεγάλο καθώς, δεν υπάρχουν σχολικά λεωφορεία να μεταφέρουν τους μαθητές από και προς τα σπίτια τους, με αποτέλεσμα, ένας γονιός να αναλαμβάνει εκτός από το παιδί του να μεταφέρει και άλλα.

Οι γονείς διαμαρτύρονται έξω από το δημαρχείο ζητώντας να προχωρήσουν οι διαδικασίες των διαγωνισμών για τα σχολικά λεωφορεία.

“Ζητάμε δωρεάν μεταφορά των μαθητών” λένε στην κάμερα της εκπομπής