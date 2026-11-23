Αλλεπάλληλες μεταβολές αναμένονται στον καιρό μέσα στην εβδομάδα, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, αισθητή ψύχρα από αύριο και νέα επιδείνωση προς το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βροχές θα επανέλθουν σε αρκετές περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο.

Σήμερα, φαινόμενα εκδηλώνονται ήδη στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα βορειοδυτικά σημειώνονται καταιγίδες. Οι βροχές αναμένεται να επεκταθούν προς τη βόρεια χώρα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Πιθανότητα καταιγίδων υπάρχει επίσης στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και άνοδος της θερμοκρασίας

Οι δυτικοί άνεμοι στο Αιγαίο έχουν ενισχυθεί και φτάνουν τα 8 μποφόρ, ένταση που προβλέπεται να διατηρηθεί έως το βράδυ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα ο καιρός θα είναι ηπιότερος, με παροδικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει λόγω των νοτιοδυτικών ανέμων, μετά την πτώση που καταγράφηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς και στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα τους 23 με 24 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά καλός καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι δυτικοί άνεμοι στον νότιο Σαρωνικό θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περισσότερες νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών βροχών στα βόρεια του νομού. Από το απόγευμα οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 21 βαθμούς.

Βοριάδες και απότομη πτώση θερμοκρασίας

Αύριο τα φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά και σε όλη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Ωστόσο, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Η αλλαγή στη διεύθυνση των ανέμων θα φέρει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος θα βρεθεί 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα σε σχέση με σήμερα, με την ψύχρα να γίνεται περισσότερο αισθητή από τη Βόρεια Ελλάδα έως τη Θεσσαλία.

Στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η μέγιστη τιμή θα διαμορφωθεί κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή γύρω από τα κανονικά επίπεδα.

Η Τετάρτη με λίγες βροχές στην Πελοπόννησο

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με πιθανές ασθενείς βροχές στην Πελοπόννησο. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα επιμείνουν έως τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα αρχίσουν σταδιακά να στρέφονται σε νότιους.

Δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα ούτε σημαντικές μεταβολές στην ένταση των ανέμων και στη θερμοκρασία.

Καταιγίδες από την Πέμπτη στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα

Νέα μεταβολή προβλέπεται την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όταν χαμηλό βαρομετρικό που θα σχηματιστεί νότια της Ιταλίας αναμένεται να επηρεάσει τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα.

Καταιγίδες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, με πιθανότητα τα φαινόμενα να έχουν τοπικά έντονο χαρακτήρα. Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν έως τα 7 μποφόρ και θα προκαλέσουν πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας.

Από την Παρασκευή έως και την Κυριακή, το καιρικό σύστημα εκτιμάται ότι θα κινηθεί νοτιοανατολικά.