Νέα αστυνομική καταδίωξη οχήματος διακινητή παράνομων μεταναστών σημειώθηκε στο χωριό Πρωτοκκλήσι του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο.

Βίντεο καταγράφει την επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων, την ώρα που στους δρόμους του χωριού κυκλοφορούν καθημερινά κάτοικοι, ηλικιωμένοι και παιδιά.

Το βίντεο κατέγραψε κάτοικος της περιοχής και αποτυπώνει την καταδίωξη μέσα στον οικισμό. Το γεγονός ότι όλα συνέβησαν υπό το φως της ημέρας προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που καταγράφεται ανάλογο περιστατικό στον Έβρο. Μόλις στα μέσα Νοεμβρίου σημειώθηκε ακόμη μία επικίνδυνη καταδίωξη, όταν διακινητής που μετέφερε πέντε παράνομους μετανάστες δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών.

Αντίθετα, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να ξεφύγει με επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να διαφύγει, προσέκρουσε σε δύο περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς να σταματήσει την πορεία του. Τελικά, το όχημα εντοπίστηκε ακινητοποιημένο σε αγροτική περιοχή και, έπειτα από εκτεταμένες αναζητήσεις, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό.

Οι καταδιώξεις που θέτουν σε κίνδυνο τους κατοίκους

Οι καταδιώξεις οχημάτων διακινητών έχουν γίνει συχνό φαινόμενο στον νομό Έβρου. Αυτό, όμως, δεν περιορίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης ούτε μειώνει τους κινδύνους που κρύβει κάθε τέτοιο περιστατικό.

Οι δρόμοι των χωριών και το επαρχιακό δίκτυο μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μετατραπούν σε επικίνδυνες διαδρομές φυγής. Σε άμεσο κίνδυνο βρίσκονται οι κάτοικοι που κινούνται καθημερινά στην περιοχή, οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, αλλά και οι άνθρωποι που μεταφέρονται στοιβαγμένοι στα οχήματα των κυκλωμάτων διακίνησης.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – e-evros.gr