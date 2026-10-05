Καιρός: Ηλιοφάνεια και εξασθένηση των ανέμων

Οι βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι υποχωρούν από σήμερα, με τον καιρό να βελτιώνεται μετά τα έντονα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, κυρίως στην Κρήτη. Τοπικές βροχές αναμένονται τις πρωινές ώρες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για σήμερα

Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Στο Νότιο Αιγαίο οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες.

Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, αλλά και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, τους 24 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα και τους 26 στη Δυτική Ελλάδα. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 25 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 24 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 22 βαθμούς.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι, μέτριοι έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο ισχυροί έως 6 μποφόρ. Σταδιακά, όμως, θα εξασθενήσουν.

Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά ασθενείς άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις. Μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 4 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις.