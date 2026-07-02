Κρήτη: Στην Αθήνα 6χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο

Ολονύχτια μάχη στο χειρουργείο για τον εξάχρονο Μανώλη-ελπίδες να σωθεί το πόδι του

Στην Αθήνα μεταφέρθηκε το βράδυ, με αεροδιακομιδή, 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στα Σχοινιάρα Ρεθύμνου.

Το παιδί έφτασε στο Παίδων Αγία Σοφία τα μεσάνυχτα και αμέσως ξεκίνησε χειρουργείο που κράτησε ως τις 8 και τέταρτο σήμερα το πρωί με τους γιατρούς να εκτιμούν οτι μετά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν το πόδι του παιδιού σώθηκε. Ο μικρός Μανόλης νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής θεραπείας.

Ο 6χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι όταν το δίκυκλο στο οποίο βρισκόταν με τον πατέρα του συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αυτοκίνητο.