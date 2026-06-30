Ισόβια κάθειρξη στη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για τον θάνατο του μικρού Άγγελου

Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών επέβαλε το δικαστήριο στην 27χρονη μητέρα και ισόβια κάθειρξη συν 24 έτη και 3 μήνες στον 45χρονο πρώην σύντροφό της για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου.

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ενόχους και τους δύο κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία καθώς και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Παράλληλα καταδικάστηκαν για οπλοχρησία και οπλοκατοχή, που συνδέονται με τα ευρήματα στο σπίτι.