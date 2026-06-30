Κατάρρευση πολυκατοικίας – “Διερευνάται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες”

«Η Πυροσβεστική επιχειρεί για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ευχή μας να μην υπάρχει κανείς. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά» είπε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

«Εκτελούνταν εργασίες δίπλα στην οικοδομή, ενδεχομένως αυτό να συνέβαλε με κάποιο τρόπο. Οι εργασίες γίνονταν εδώ και αρκετό καιρό. Διερευνάται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες» τόνισε ο κ. Γραμματικογιάννης, μιλώντας στην ΕΡΤ.