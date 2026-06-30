Δολοφονία στα Εξάρχεια: Στον ανακριτή ο κατηγορούμενος

Ενώπιων του ανακριτή πρόκειται να βρεθεί ο 28χρονος Τούρκος που κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία του ομοεθνή του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου.

Ο εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση,οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών και παραβίαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε στις αρχές τις λεπτομέρειες σχετικά με το συμβόλαιο θανάτου κατά του 25χρονου ομοεθνή του.

Η εντολή για την εκτέλεση του 25χρονου δόθηκε από εγκληματική οργάνωση στην Τουρκία στην οποία φέρεται να ήταν “στρατολογημένος” ο κατηγορούμενος, ενώ η αμοιβή του ήταν από 18000 έως 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες.