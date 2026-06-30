Κρήτη – Θάνατος 3χρονου- Ένοχοι η μητέρα και ο σύντροφός της

Ομόφωνα ένοχοι η μητέρα του και ο πρώην σύντροφό της για τον θάνατο του μικρού Άγγελου από κακοποίηση αποφάσισε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, ολοκληρώνοντας την ακροαματική διαδικασία.

Το δικαστήριο τούς έκρινε ομόφωνα ένοχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη βλάβη κατά συναυτουργία, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή -για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι- και παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.

Όσον αφορά τον 45χρονο, τον έκρινε επιπλέον ένοχο για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά αθώο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Μας ενημερώνει η Ελένη Στάθογλου