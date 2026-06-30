Πιάστηκαν με τα ναρκωτικά στα χέρια

Χειροπέδες σε τρεις άνδρες οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους και διακινούσαν ναρκωτικά φόρεσαν οι Λιμενικοί μετά απο έλεγχο που έκαναν στο Λιμάνι Ηρακλείου στην Κρήτη . Ο ένας από αυτούς είχε στην κατοχή του και όπλα. Αρχικά οι λεμενκοί συνέλαβαν έναν 24χρονο άνδρα χθές το μεσημέρι κατά την αφιξή του στο λιμάνι με 8 συσκευασίες κάνναβης μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο.

Μετά απο έρευνα εντόπισαν και τους δύο συνεργούς του έναν επίσης 24χρονο και έναν 30χρονο οι οποίοι φέρονται να τον πλήρωναν για την μεταφορά των ναρκωτικών .

Στο σπίτι του 24χρονου και με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, οι αρχές βρήκαν συσκευασίες με κοκαΪνη και κάνναβη, όπλα και το χρηματικό ποσό των 3240 ευρώ. Ο 30χρονος στο δικό του σπίτι είχε δυο συσκευασίες με κάνναβη.

Η προανακριτική διαδικασία διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κρήτης, ενώ όλες οι ουσίες που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση στη Μονάδα Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα χρήματα που κατασχέθηκαν θα καταβληθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων .