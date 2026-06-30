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Πιάστηκαν με τα ναρκωτικά στα χέρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/06/2026 17:10
Πιάστηκαν με τα ναρκωτικά στα χέρια
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Χειροπέδες σε τρεις άνδρες οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους και διακινούσαν ναρκωτικά   φόρεσαν οι Λιμενικοί μετά απο έλεγχο που έκαναν στο Λιμάνι Ηρακλείου στην Κρήτη . Ο ένας από αυτούς είχε στην κατοχή του και όπλα. Αρχικά οι λεμενκοί συνέλαβαν έναν 24χρονο  άνδρα  χθές το μεσημέρι κατά την αφιξή του στο λιμάνι   με 8 συσκευασίες κάνναβης μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο.
Μετά απο έρευνα εντόπισαν και τους δύο συνεργούς του  έναν  επίσης 24χρονο  και έναν  30χρονο  οι οποίοι φέρονται να  τον πλήρωναν  για την μεταφορά των ναρκωτικών .
Στο σπίτι του 24χρονου και με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, οι αρχές βρήκαν συσκευασίες με κοκαΪνη και κάνναβη, όπλα   και το χρηματικό ποσό των 3240 ευρώ. Ο 30χρονος στο δικό του σπίτι είχε δυο συσκευασίες με κάνναβη.
Η προανακριτική διαδικασία διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κρήτης, ενώ όλες οι ουσίες που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση στη Μονάδα Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα χρήματα που κατασχέθηκαν θα καταβληθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων .

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