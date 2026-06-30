Κατάρρευση Πολυκατοικίας -Χ. Δούκας: Ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα

Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι στα Πετράλωνα. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της επιχείρησης. Επί τόπου βρίσκονται για βοήθεια η Δημοτική Αστυνομία, η ομάδα του Street Work, αλλά και η Διεύθυνση Καθαριότητας, παρέχοντας, εφόσον χρειαστεί, φορτηγά και φορτωτή, πάντα σε πλήρη συντονισμό με την Πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και όλες τις αρμόδιες αρχές. Πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, αλλά και προσωρινή φιλοξενία. Ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα.