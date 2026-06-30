Ήχησε το 112 για τη φωτιά στο Δερβένι

Η υπηρεσία επειγουσών ειδοποιήσεων 112 ενεργοποιήθηκε πριν από λίγο για τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Με το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας καλούνται οι πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, όπου στις 14.30 εκδηλώθηκε φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση Ενισχύθηκαν σημαντικά. Αυτή την ώρα πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην περιοχή βρίσκονται 39 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ το έργο τους συνδράμουν εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύουν την επιχείρηση