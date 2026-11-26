Πότε και που θα γίνει το «

Πότε και που θα γίνει το « Sing for Greece »

Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Νίκος Μουτσινάς και η Κατερίνα Βρανά θα βρεθούν στην παρουσίαση του «Sing for Greece 2027», της διαδικασίας από την οποία θα προκύψει η ελληνική συμμετοχή για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Οι τρεις βραδιές θα φιλοξενηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Ο ελληνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί με δύο ημιτελικούς, την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, και με τον τελικό το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου. Από τη διοργάνωση θα επιλεγούν το τραγούδι και οι καλλιτέχνες/-ιδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision του 2027, η οποία θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Μετά την ολοκλήρωση του ελληνικού τελικού, ο Νίκος Μουτσινάς και η Μπέττυ Μαγγίρα θα ταξιδέψουν στο Μπουργκάς. Θα σχολιάσουν ζωντανά από την Αρένα Μπουργκάς τον Α΄ ημιτελικό στις 11 Μαΐου, τον Β΄ ημιτελικό στις 13 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 15 Μαΐου.

Οι υποψήφιοι/-ες του «Sing for Greece» θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και ένα πρώτο δείγμα από τα τραγούδια που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας.