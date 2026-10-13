ΕΥΔΑΠ: Διακοπές νερού σήμερα σε Άγιο Δημήτριο και Μελίσσια

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σε σημεία του Αγίου Δημητρίου και των Μελισσίων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ.

Οι περιοχές που επηρεάζονται

Οι έκτακτες διακοπές νερού που ανακοινώθηκαν για σήμερα, αφορούν τα εξής σημεία της Αττικής:

Άγιος Δημήτριος (Αγ. Δημήτριος Α): Λιδορικίου και Κέκροπος