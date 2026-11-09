Ηράκλειο: Δάκρυα συγκίνησης στη γιορτή του Αγίου Νεκταρίου

Πλήθος πιστών συμμετείχε στον εορτασμό του Αγίου Νεκταρίου στη Μάρθα του Δήμου Βιάννου, στον νομό Ηρακλείου.

Κεντρικό γεγονός της πανήγυρης στον ομώνυμο κεντρικό ναό του χωριού ήταν η χειροθεσία του εφημέριου π. Ανδρέα Τσικανδυλάκη σε Πρωτοπρεσβύτερο.

Τη χειροθεσία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Εσπερινού. Ο Μητροπολίτης χοροστάτησε πλαισιωμένος από τον π. Ανδρέα Τσικανδυλάκη και ιερείς της Μητρόπολης.

Η απονομή του οφφικίου του Πρωτοπρεσβύτερου στον εφημέριο της Μάρθας αποτέλεσε την ξεχωριστή στιγμή των θρησκευτικών εκδηλώσεων. Η διάκριση συνδέεται με την πολυετή προσφορά και την αφοσίωσή του στην Εκκλησία και στην ενορία.

Παρουσία του δημάρχου Βιάννου στη Θεία Λειτουργία

Στη Θεία Λειτουργία παρέστη ο δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης. Την ακολουθία τέλεσε ο π. Ανδρέας Τσικανδυλάκης, με τη συμμετοχή και άλλων κληρικών.

Μετά την ολοκλήρωση του Εσπερινού, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο προσέφερε γεύμα στους πιστούς και στους υπόλοιπους παρευρισκομένους, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάρθας.

Γυναίκες του χωριού ανέλαβαν εθελοντικά την προετοιμασία των κερασμάτων, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μάρθας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαρίστησε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τις γυναίκες που βοήθησαν στην προετοιμασία, όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση και όσους παραβρέθηκαν στην πανήγυρη.

Πηγή Φωτογραφίας – FACEBOOK – Παύλος Μπαριτάκης