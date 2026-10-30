Ανετράπη ΙΧ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών- Μια τραυματίας
Μια γυναίκα τραυματίστηκε, σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (30/10) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του Νέου Ρυσίου.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 06:30, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλκιδική, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια ανατράπηκε. Από την ανατροπή τραυματίστηκε μία γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει κακώσεις στο κεφάλι.
Πηγή Βίντεο: RThess
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