Ανετράπη ΙΧ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών- Μια τραυματίας

Μια γυναίκα τραυματίστηκε, σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (30/10) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ύψος του Νέου Ρυσίου.

Πηγή Φωτό: thestival.gr

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 06:30, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλκιδική, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια ανατράπηκε. Από την ανατροπή τραυματίστηκε μία γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Πηγή Φωτό: thestival.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει κακώσεις στο κεφάλι.

Πηγή Βίντεο: RThess