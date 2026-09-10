Θλίψη στα Ιωάννινα – Αυτή την ώρα η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου
Βαθιά θλίψη έχει σκεπάσει την Κατσικά Ιωαννίνων, καθώς αυτή την ώρα τελείται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Ο άτυχος σμηναγός, έχασε τη ζωή του μαζί με τον επισμηναγό, Ιωάννης Μπλέσιας, μετά τη συντριβή του μαχητικού F-4E Phantom στην Τανάγρα.
Η κηδεία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Κωσταντίνου και Ελένης, ενώ η σορός βρισκόταν στον ναό από τις 15:30.
Φιλοι συγγενείς συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος αφήνει πίσω του τη σύζυγο και την μικρή τους κόρη. Μάλιστα, η μικρή επρόκειτο να βαπτιστεί το Σάββατο, ενώ είναι μόλις λίγων μηνών.
Νωρίς το μεσημέρι, τελέστηκε και η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού, Ιωάννη Μπλέσια στον Πύργο, με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους να τον αποχαιρετούν συντετριμμένοι.
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