Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε 18 περιοχές

Κίτρινος συναγερμός αύριο σε μεγάλος μέρος της χώρας. Η Πυροσβεστική εκπέμπει σήμα κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς σε 18 περιοχές της επικράτειας. Ο χάρτης πρόβλεψης δείχνει αυξημένη ετοιμότητα και επίπεδο 3 για τις συγκεκριμένες περιφέρειες.

Οι 18 περιοχές στο «κίτρινο»

Ο χάρτης δικτύωσης της Πυροσβεστικής θέτει σε κίτρινο συναγερμό κομβικές περιφέρειες της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Στη λίστα του υψηλού κινδύνου βρίσκονται:

Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Αργολίδα

Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Ροδόπη, Έβρος, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Σποράδες, Σαμοθράκη, Σκύρο

Περιοχές της Φθιώτιδας, της Αχαΐας και της Κορινθίας

Η επιφυλακή δεν περιορίζεται μόνο στη στεριά. Ο δείκτης 3 αγγίζει αύριο Πέμπτη και νησιωτικά συγκροτήματα που χρειάζονται προσοχή. Σε αυξημένη ετοιμότητα μπαίνουν η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, οι Σποράδες, η Σαμοθράκη και η Σκύρος.