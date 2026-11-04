Υποβρύχιοι καθαρισμοί στην λίμνη Παμβώτιδα

Δύτες έχουν επιστρατευτεί για τον καθαρισμό της λίμνης Παμβώτιδας. Οι εργασίες μετρούν ήδη 2 χρόνια, υπό την καθοδήγηση του ΟΦΥΠΕΚΑ και στόχο έχουν να απομακρυνθούν τα απορρίματα από τον πυθμένα της λίμνης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΟΦΥΠΕΚΑ

Πριν λίγες μέρες τελείωσε ο καθαρισμός στην περιοχή της Ντραμπάντοβας. Από εκεί ανασύρθηκε μεγάλος όγκος στερεών στερεών απορριμμάτων και αντικειμένων. Μάλιστα βρέθηκαν μέχρι και μία τέντα από σκάφος και ένα ποδοσφαιράκι.

Μέχρι και ποδοσφαιράκι βρέθηκε στον πυθμένα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΟΦΥΠΕΚΑ

Χθες ξεκίνησε η οριοθέτηση της νέας περιοχής επέμβασης στον πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο Ανατολής – Κατσικά όπου θα συνεχιστούν οι δύτες να καθαρίζουν.

Πηγή: FACEBOOK Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-ΟΦΥΠΕΚΑ