Υποβρύχιοι καθαρισμοί στην λίμνη Παμβώτιδα
Δύτες έχουν επιστρατευτεί για τον καθαρισμό της λίμνης Παμβώτιδας. Οι εργασίες μετρούν ήδη 2 χρόνια, υπό την καθοδήγηση του ΟΦΥΠΕΚΑ και στόχο έχουν να απομακρυνθούν τα απορρίματα από τον πυθμένα της λίμνης.
Πριν λίγες μέρες τελείωσε ο καθαρισμός στην περιοχή της Ντραμπάντοβας. Από εκεί ανασύρθηκε μεγάλος όγκος στερεών στερεών απορριμμάτων και αντικειμένων. Μάλιστα βρέθηκαν μέχρι και μία τέντα από σκάφος και ένα ποδοσφαιράκι.
Χθες ξεκίνησε η οριοθέτηση της νέας περιοχής επέμβασης στον πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο Ανατολής – Κατσικά όπου θα συνεχιστούν οι δύτες να καθαρίζουν.
Πηγή: FACEBOOK Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-ΟΦΥΠΕΚΑ
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