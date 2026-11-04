Αγρίνιο: Εφιάλτης για 54χρονη – Τη δάγκωσε πιτ μπουλ και κατέρρευσε

Σοβαρό περιστατικό με επίθεση σκύλου σημειώθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, όταν ένα πιτ μπουλ επιτέθηκε με αγριότητα σε 54χρονη γυναίκα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι και να χάσει τις αισθήσεις της.

Όλα συνέβησαν όταν η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με το ζώο, το οποίο φέρεται να βγήκε από την αυλή γειτονικού σπιτιού. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η ίδια στο δεν γνωρίζει πώς το σκυλί κατάφερε να βγει έξω.

Το ζώο κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της και στη συνέχεια της επιτέθηκε. Τα δαγκώματα στο δεξί χέρι ήταν ιδιαίτερα σοβαρά.

Μάλιστα, όπως ανέφερε η 54χρονη, το ρολόι που φορούσε, μαζί με τα κομποσκοίνια στο χέρι της, φαίνεται πως περιόρισαν την έκταση των τραυμάτων. Χωρίς αυτά, οι δαγκωματιές ενδεχομένως να ήταν ακόμη βαθύτερες.

Με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Η γυναίκα δεν άντεξε την ένταση της επίθεσης και λιποθύμησε. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί για να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του ιδιοκτήτη του σκύλου.

Πηγή: AgrinioTimes.gr