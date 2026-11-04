Καλοχώρι: Φθορές και έλλειψη θέρμανσης σε δημοτικό σχολείο

Παρεμβάσεις στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου ξεκίνησαν μετά την σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και μαθητών για τα προβλήματα στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Εκπρόσωποι του δήμου, μαζί με μηχανικό και συνεργείο, επισκέφθηκαν το σχολείο, πραγματοποίησαν έλεγχο και προχώρησαν στην αποκατάσταση της καμινάδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η παρουσία των αρμόδιων εκπροσώπων ήρθε μετά την κινητοποίηση των γονέων, οι οποίοι ζητούσαν διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι επόμενες παρεμβάσεις στο σχολείο

Κατά την ενημέρωση του Συλλόγου, οι εκπρόσωποι του δήμου διαβεβαίωσαν τους γονείς ότι το σχολικό κτήριο είναι ασφαλές. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι μέχρι το μεσημέρι θα επισκέπτονταν το σχολείο ηλεκτρολόγοι του δήμου, προκειμένου να ελέγξουν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Στο πρόγραμμα των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται επίσης ο έλεγχος και η συντήρηση του λέβητα, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να δρομολογηθεί η επισκευή της σκεπής και η αποκατάσταση του αλεξικέραυνου.

Πρόκειται για δύο ζητήματα που οι γονείς είχαν θέσει ως βασικές προτεραιότητες, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί.

«Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων χαρακτήρισε την εξέλιξη θετικό πρώτο βήμα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα παραμείνει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι εργασίες θα προχωρήσουν κανονικά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν και στήριξαν την κινητοποίηση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για προβλήματα που θα έπρεπε να έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, καθώς αφορούν άμεσα την ασφάλεια των παιδιών.