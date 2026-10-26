Υπόθεση Pizza Fan: «Ψυχολογικά χάλια ο ιδιοκτήτης» λέει συγγενής του

Στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για φερόμενη φοροδιαφυγή βρίσκεται η αλυσίδα εστίασης Pizza Fan, με τις αρχές να διερευνούν υπόθεση που αφορά φερόμενο μηχανισμό απόκρυψης εισπράξεων, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να λειτουργούσε από το 2022. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι ανέρχονται συνολικά σε 126.

Συγγενής του ιδιοκτήτη και επικεφαλής της Pizza Fan, αναφέρει ποια ειναι η κατάσταση της υγείας του, αλλα και την αγωνία των εργαζομένων που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα για το επαγγελματικό τους μέλλον.

«Ψυχολογικά είναι πολύ άσχημα»

Όπως ανέφερε η συγγενής του επιχειρηματία, η ψυχολογική του κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που προϋπήρχαν της υπόθεσης. Όπως υποστήριξε, η ξαφνική εξέλιξη έχει επιδεινώσει την κατάστασή του.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τις περίπου 2.500 οικογένειες που, όπως είπε, έχουν μείνει χωρίς εισόδημα, θέτοντας το ερώτημα για το πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Τι εξετάζουν οι αρχές για τις αποδείξεις και τα «κεράσματα»

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ειδικό λογισμικό φέρεται να επέτρεπε την καταχώριση πληρωμένων παραγγελιών ως «κεράσματα», χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές φέρεται να αφορούσαν πληρωμές με μετρητά αξίας έως 40 ευρώ, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι σχεδόν το 20% των συναλλαγών δεν συνοδευόταν από νόμιμα παραστατικά.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς αυτούς, η συγγενής του επιχειρηματία υποστήριξε ότι η καταχώριση μιας παραγγελίας ως «κέρασμα» δεν γινόταν αυτόματα, αλλά απαιτούσε σχετική ενέργεια από τον χρήστη. Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα την περίπτωση κατά την οποία ένας καταστηματάρχης επιλέγει να προσφέρει δωρεάν ένα προϊόν σε πελάτη.

Τα VIP δωμάτια και τα χρήματα που φέρεται να εντοπίστηκαν

Η συγγενής αναφέρθηκε και στις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με VIP δωμάτια, υποστηρίζοντας ότι οι συναντήσεις που πραγματοποιούνταν σε αυτά αφορούσαν μηνιαίες συσκέψεις μεταξύ ιδιοκτητών καταστημάτων, με αντικείμενο την πορεία του μήνα και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, πριν παρουσιαστούν τέτοιοι ισχυρισμοί δημόσια, θα πρέπει, κατά την άποψή της, να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα, σχολίασε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα μεγάλης αξίας σε κρυφό δωμάτιο κατοικίας του ιδιοκτήτη. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για έναν άνθρωπο που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά εδώ και δεκαετίες, ενώ ανέφερε ότι του αρέσει να συλλέγει ρολόγια. Έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα εάν η αγορά ενός συλλεκτικού ρολογιού από έναν επιχειρηματία αρκεί από μόνη της για να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις.

Οι προσφορές και οι δωρεάν παροχές

Σύμφωνα με την συγγενή, η επιχείρηση πραγματοποιούσε πολλές προσφορές, ενώ προσέφερε δωρεάν προϊόντα σε πυροσβέστες και σε παιδικά πάρτι. Ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτές οι παροχές δεν συνυπολογίστηκαν επαρκώς στην προσέγγιση που, κατά την άποψή του, ακολουθήθηκε κατά τον έλεγχο των εσόδων και της κατανάλωσης πρώτων υλών.

Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε σε προσφορές του τύπου «δύο πίτσες, η μία δώρο», υποστηρίζοντας ότι η χρήση πρώτων υλών χωρίς αντίστοιχα καταγεγραμμένα έσοδα μπορεί να επηρεάζει τους υπολογισμούς. Πρόκειται για τις θέσεις του συγγενή, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν σε συνάρτηση με τα στοιχεία της έρευνας.

Η αγωνία των εργαζομένων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους εργαζομένους της αλυσίδας, υποστηρίζοντας ότι πολλοί αγωνιούν για το πότε θα επιστρέψουν στην εργασία τους και πώς θα εξασφαλίσουν το εισόδημά τους. Όπως είπε, οι εργαζόμενοι ανησυχούν για το μέλλον τους και για το πώς θα καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών τους.

Η ίδια δήλωσε ότι κατανοεί τη στάση των εργαζομένων που εκφράζουν τη στήριξή τους προς τον επιχειρηματία, καθώς, όπως ανέφερε, βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα για τις θέσεις εργασίας και την οικονομική τους επιβίωση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να εξετάσει τα στοιχεία, να αποσαφηνίσει τις ευθύνες και να αποφανθεί. Μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορουμένους.