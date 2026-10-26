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Υπόθεση Pizza Fan και αλυσίδας φούρνων: Δεσμεύεται

η περιουσία των εμπλεκομένων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 14:34

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν οι πρώτοι δέκα από τους συνολικά 23 συλληφθέντες για την υπόθεση της φορολογικής απάτης στην Pizza Fan.

Στα δικαστήρια αναμένονται και οι συλληφθέντες για την υπόθεση της απάτης μαμούθ στην αλυσίδα αρτοποιών.

Ωστόσο, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία όλων των συλληφθέντων και στις δύο υποθέσεις.

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός

 

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