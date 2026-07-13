Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ταρσό Βοιωτίας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λεβαδέων. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 και μέχρι στιγμής εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κινητοποιήθηκαν σαράντα πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, μαζί με υδροφόρες των ΟΤΑ.

Από αέρος ωστόσο, επιχείρησαν δυο ελικόπτερα και δυο αεροσκάφη.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.