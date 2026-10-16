Ρόδος: Άγρια συμπλοκή στο Καρακόνερο με ρόπαλα και σίδερα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (15/10/2026), στο Καρακόνερο της Ρόδου, όταν ομάδες ατόμων, συνεπλάκησαν, έξω από καφετέρια, χρησιμοποιώντας ρόπαλα, σιδερένια αντικείμενα και ξύλα.

Ωστόσο, η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η ένταση, προκάλεσε αναστάτωση, με οδηγούς, ανάμεσά τους, μητέρες με παιδιά, να εγκλωβίζονται στα αυτοκίνητά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το tempo24, η αφορμή της σύγκρουσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Οι εμπλεκόμενοι με ρόπαλα και ξύλα, επιτέθηκαν ο ένας κατά του άλλου, και ακολούθησαν βίαιες σκηνές.

Άμεσα, έφτασε στο σημείο, ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Δεν έχουν διευκρινιστεί ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η συμπλοκή.