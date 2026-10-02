Βόλος: Τρεις συλλήψεις για κροτίδες και ναρκωτικά

Τρεις ημεδαποί, δύο 24χρονοι και ένας 28χρονος, συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026 στον Βόλο.

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, καθώς και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Από τις έρευνες στις οικίες των τριών ανδρών κατασχέθηκαν συνολικά 11 πυροτεχνικά είδη, συγκεκριμένα κροτίδες, αλλά και μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Οι έρευνες στα σπίτια

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στις συλλήψεις στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη και την καταστολή της βίας σε αθλητικούς χώρους. Για την υπόθεση αξιοποιήθηκαν κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία.

Το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες των τριών συλληφθέντων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν τα αντικείμενα και οι ουσίες που κατασχέθηκαν.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.