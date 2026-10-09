Ιός Δυτικού Νείλου: 20 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα

Στους 47 έφτασαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα από την αρχή του έτους.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν έξι ακόμη θάνατοι και επιβεβαιώθηκαν 20 νέα περιστατικά, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των εγχώριων κρουσμάτων ανέρχεται πλέον σε 443. Τα στοιχεία αποτυπώνουν συνεχιζόμενη διασπορά της λοίμωξης στη χώρα, ενώ δεκάδες ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Τα σοβαρά περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου

Από τους 443 ασθενείς που διαγνώστηκαν, οι 282 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Οι υπόλοιποι 161 εμφάνισαν ηπιότερη κλινική εικόνα ή δεν είχαν συμπτώματα.

Και οι 47 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είχαν παρουσιάσει σοβαρή προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Νοσηλεύονται 38 ασθενείς σε νοσοκομεία

Στα νοσοκομεία της χώρας παραμένουν 38 ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτούς, 15 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.

Παράλληλα, 322 ασθενείς έχουν ολοκληρώσει τη νοσηλεία τους και έχουν λάβει εξιτήριο.